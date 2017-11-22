Эрдоган: Турции, России и Ирану нужно развивать отношения во всех сферах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Роухани. 22 ноября 2017

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Роухани. 22 ноября 2017

СОЧИ, 22 ноя — РИА Новости. Турции, России и Ирану нужно развивать отношения во всех сферах, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам переговоров с российским и иранским коллегами Владимиром Путиным и Хасаном Роухани.

"Мы пришли к единому мнению относительно того, что нам необходимо еще больше развивать отношения во всех сферах", — заявил Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи президентов в Сочи.

Он также отметил, что трем сторонам удалось прийти к единому мнению о необходимости оказания поддержки для осуществления масштабного, свободного, справедливого политического процесса под руководством сирийского народа.