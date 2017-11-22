Патрушев обсудил с советником президента Афганистана перспективы ВТС

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в Москве обсудил с советником президента Афганистана по национальной безопасности Мохаммадом Атмаром перспективы военно-технического сотрудничества, сообщает пресс-служба аппарата СБ РФ.

"Обсужден ход реализации договоренностей, достигнутых во время рабочего визита в Исламскую Республику Афганистан Патрушева 31 октября 2017 года. В частности, рассмотрены вопросы российско-афганистанского сотрудничества в сфере экономики, двустороннего взаимодействия по линии спецслужб и правоохранительных органов, а также перспективы военно-технического сотрудничества", — говорится в сообщении.