Совместная пресс-конференция Путина, Роухани и Эрдогана. Прямая трансляция

Лидеры России, Ирана и Турции — Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган — выступают с заявлением для СМИ по итогам встречи в Сочи. В ходе переговоров в санатории "Русь" политики обсудили сирийское урегулирование с учетом совместной работы в астанинском формате.