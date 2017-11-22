Комитет ГД одобрил поправки о блокировке звонков "телефонных террористов"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по информационной политике поддержал поправку в закон о связи, которая обязывает операторов связи блокировать звонки "телефонных террористов" по требованию правоохранительных органов.

Поправки предлагается внести ко второму чтению законопроекта, который предусматривает обязанность оператора связи передавать в неизменном виде номер абонента, инициирующего отправку sms-сообщения.

"На оператора связи возложена обязанность прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или предписание Роскомнадзора при возникновении необходимости предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей и средств связи", — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, говоря о поправках ко второму чтению.

Автором поправки выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, Левин и глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Левин обратил внимание, что поправки ко второму чтению связаны с темой "телефонного терроризма".

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Внесенные в текст законопроекта изменения предполагают, что у оператора связи возникнет обязанность передавать в неизменном виде номер, с которого не только посылаются смс-сообщения, но и осуществляются голосовые звонки, рассказал глава комитета по информационной политике. "Изменения, хочу обратить внимание, никак не затрагивают оказание услуг абоненту, например, услугу антиопределитель номера, а предназначены исключительно для облегчения расследований преступлений, совершаемых с применением телефонной связи", — подчеркнул депутат.

Левин напомнил о серьезном ущербе, который причиняют экономике РФ анонимные звонки о террористических угрозах. "Кроме этого, телефонная связь и интернет-соединение, как вы знаете, используются и для совершения других, иных серьезных преступлений. Это и вымогательство, и шантаж. Поэтому, конечно, необходимо дать следствию надежный инструмент в виде такого закона", — считает он.

"Вносимые поправки предоставляют возможность правоохранительным органам ограничивать оказание услуг связи с целью пресечения и предотвращения преступлений. Тогда как ранее правоохранительные органы имели право только ограничивать оказание услуг связи и только при несоответствии персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах. Вносимые нами изменения должны ограничить возможности преступников и повысить оперативность реакции правоохранительных органов на противоправные действия", — заключил Левин.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.