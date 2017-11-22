Комитет ГД одобрил поправки о блокировке звонков "телефонных террористов"

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Комитет Госдумы РФ по информационной политике поддержал поправку в закон о связи, которая обязывает операторов связи блокировать звонки "телефонных террористов" по требованию правоохранительных органов.
"На оператора связи возложена обязанность прекратить оказание услуг связи при поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность или предписание Роскомнадзора при возникновении необходимости предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей и средств связи", — сказал глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин, говоря о поправках ко второму чтению.
Автором поправки выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, Левин и глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Левин обратил внимание, что поправки ко второму чтению связаны с темой "телефонного терроризма".
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Левин напомнил о серьезном ущербе, который причиняют экономике РФ анонимные звонки о террористических угрозах. "Кроме этого, телефонная связь и интернет-соединение, как вы знаете, используются и для совершения других, иных серьезных преступлений. Это и вымогательство, и шантаж. Поэтому, конечно, необходимо дать следствию надежный инструмент в виде такого закона", — считает он.
"Вносимые поправки предоставляют возможность правоохранительным органам ограничивать оказание услуг связи с целью пресечения и предотвращения преступлений. Тогда как ранее правоохранительные органы имели право только ограничивать оказание услуг связи и только при несоответствии персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах. Вносимые нами изменения должны ограничить возможности преступников и повысить оперативность реакции правоохранительных органов на противоправные действия", — заключил Левин.