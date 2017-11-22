Инаугурация первой женщины-мэра Омска состоится 8 декабря

НОВОСИБИРСК, 22 ноя – РИА Новости. Церемония вступления в должность избранной в среду депутатами первой в истории Омска женщины-мэра Оксаны Фадиной состоится 8 декабря, сообщил РИА Новости представитель городского парламента.

нее в среду депутаты горсовета Омска на специальном заседании, посвященном выборам градоначальника, большинством голосов избрали мэром главу минэкономики Омской области Оксану Фадину. Заседание не обошлось без скандала: после того, как большинством голосов было решено сделать голосование открытым и поименным, фракция КПРФ в составе девяти человек демонстративно покинула зал и не голосовала. Все оставшиеся депутаты — 31 человек — поддержали Фадину. За главу Калачинского района Фридриха Мецлера не было отдано ни одного голоса.

"Сегодня на втором заседании горсовета депутаты приняли решению провести церемонию инаугурации избранного мэра на специальном торжественном выездном заседании в органном зале 8 декабря в 10.00 (07.00 мск), на пятнадцатый день после официального опубликования решения", — сообщил представитель парламента.

В горсовете подтвердили, что Фадина официально стала первой женщиной-мэром Омска. До нее должность и.о. мэра временно, в течение нескольких месяцев в 2012 году исполняла лишь Татьяна Вижевитова, сейчас занимающая должность зампредседателя правительства Омской области.

Новый конкурс по выборам мэра Омска проходил после выборов нового состава городского совета депутатов, а также после смены главы Омской области. Вместо подавшего в отставку Виктора Назарова обязанности губернатора исполнял экс-депутат Госдумы РФ Александр Бурков. Предыдущий конкурс 19 апреля 2017 года был признан несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.

Оксана Николаевна Фадина родилась 3 июля 1976 года в Омской области. В 1998 году с отличием окончила Институт экономики и финансов Омского государственного аграрного университета по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственней деятельности". Кандидат экономических наук. Имеет опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе входящих в структуры вертикально интегрированных холдингов отрасли энергетики и ЖКХ, органах исполнительной власти. С 30 октября 2015 года — министр экономики Омской области.