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Политика

Задержание Керимова нарушает Венскую конвенцию, заявили в Госдуме

Сюжет:
Задержание Сулеймана Керимова во Франции (26)
13:5522.11.2017
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкСулейман Керимов. Архивное фотоСулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Задержание во Франции сенатора Сулеймана Керимова нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года, говорится в проекте протокольного поручения, подготовленного депутатом Госдумы от Дагестана Ризваном Курбановым.

Член Совета Федерации РФ Сулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Задержанный Керимов находился во Франции без диппаспорта, сообщил источник

В среду депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов сообщил, что подготовил проект протокольного поручения об обращении к МИД РФ с просьбой принять меры по скорейшему освобождению задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова.

"В связи с задержанием властями Французской Республики, в нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Керимова Сулеймана Абусаидовича, обладающего дипломатическим иммунитетом, поручить комитету Государственной думы по международным делам во взаимодействии с МИД России уделить первоочередное внимание разрешению ситуации вокруг задержания С.А.Керимова и принять все меры к его скорейшему освобождению, а также получению от французской стороны исчерпывающего объяснения причин данной возмутительной ситуации", — говорится в тексте протокольного поручения, который находится в распоряжении РИА Новости.

Сулейман Керимов. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Источник: задержанный во Франции сенатор Керимов не признал обвинения
Курбанов также попросил проинформировать депутатов Госдумы о результатах.

Ранее сообщалось, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. Агентство Рейтер со ссылкой на офис прокурора сообщало, что Керимов был задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов. Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщало, что речь идет о подозрении в отмывании денег.

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Политика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
klemmer
ворон ворону..., как говорится. А вообще это хороший прецедент. Надеюсь другие страны возьмут на заметку, раз уж наши не могут.
14:04
22.11.2017
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Marina Buchneva
Ну вот прямо первоочередная задача! Ни один наш олигарх не является по сути честным бизнесменом. Все-жулики и воры. Все уходят от налогов. Иначе мы бы жили не хуже, чем цивилизованных странах. А если уж у нас не могут привлечь к ответственности, так пусть хотя бы там посидит. Вот умора: миллиардер в долларовом измерении - и сидит! Там вам не здесь!
14:31
22.11.2017
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