Задержание Керимова нарушает Венскую конвенцию, заявили в Госдуме

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Задержание во Франции сенатора Сулеймана Керимова нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях 1961 года, говорится в проекте протокольного поручения, подготовленного депутатом Госдумы от Дагестана Ризваном Курбановым.

В среду депутат Госдумы от Дагестана Ризван Курбанов сообщил, что подготовил проект протокольного поручения об обращении к МИД РФ с просьбой принять меры по скорейшему освобождению задержанного во Франции сенатора Сулеймана Керимова.

"В связи с задержанием властями Французской Республики, в нарушение Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года, члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ Керимова Сулеймана Абусаидовича, обладающего дипломатическим иммунитетом, поручить комитету Государственной думы по международным делам во взаимодействии с МИД России уделить первоочередное внимание разрешению ситуации вокруг задержания С.А.Керимова и принять все меры к его скорейшему освобождению, а также получению от французской стороны исчерпывающего объяснения причин данной возмутительной ситуации", — говорится в тексте протокольного поручения, который находится в распоряжении РИА Новости.

Курбанов также попросил проинформировать депутатов Госдумы о результатах.

Ранее сообщалось, что Керимов был задержан французской полицией в Ницце. Представитель российского посольства заявлял РИА Новости, что дипломаты добиваются его освобождения. Агентство Рейтер со ссылкой на офис прокурора сообщало, что Керимов был задержан во Франции по делу об уклонении от уплаты налогов. Агентство Блумберг, в свою очередь, сообщало, что речь идет о подозрении в отмывании денег.