Путин и Трамп отметили важность взаимодействия в Сирии, сообщили в Кремле

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора во вторник отметили важность взаимодействия в Сирии на стадии, переходящей в политическое урегулирование ситуации, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Отмечалась важность взаимодействия в Сирии на стадии, переходящей в политическое урегулирование. Больше сказать не могу", — сказал Песков, отвечая на вопрос обсудили ли Путин и Трамп конкретные меры по взаимодействию стран в Сирии.

Телефонный разговор двух лидеров состоялся во вторник. Пресс-служба Кремля сообщила, что в нем проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, на что, в частности, нацелена инициатива РФ о проведении в Сочи Конгресса сирийского национального диалога.

Кроме этого, лидеры обсудили вопросы Украины, Северной Кореи, иранской ядерной программы.