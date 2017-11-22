В Омске выбрали нового мэра

НОВОСИБИРСК, 22 ноя — РИА Новости. Депутаты горсовета Омска в среду на специальном заседании, посвященном выборам градоначальника, большинством голосов избрали мэром города главу минэкономики Омской области Оксану Фадину, сообщил РИА Новости представитель парламента.
Представитель парламента пояснил, что перед голосованием депутаты большинством голосов решили, что оно будет открытым поименным. Против этого была фракция КПРФ, которая выступала за тайное голосование. В итоге вся фракция в составе девяти человек покинула заседание, и из 40 депутатов голосовал 31.
Как сообщалось, комиссия по выборам мэра Омска 17 ноября из 36 кандидатов в градоначальники отобрала для финального этапа двоих — главу минэкономики Омской области Оксану Фадину и главу Калачинского района Фридриха Мецлера. Их кандидатуры поддержаны большинством выборщиков.
Новый конкурс по выборам мэра Омска проходил после выборов нового состава городского совета депутатов, а также после смены главы Омской области. Вместо подавшего в отставку Виктора Назарова обязанности губернатора исполнял экс-депутат Госдумы РФ Александр Бурков. Предыдущий конкурс 19 апреля 2017 года был признан несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.
Оксана Николаевна Фадина родилась 3 июля 1976 года в Омской области. В 1998 году с отличием окончила Институт экономики и финансов Омского государственного аграрного университета по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственней деятельности". Кандидат экономических наук. Имеет опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе входящих в структуры вертикально интегрированных холдингов отрасли энергетики и ЖКХ, органах исполнительной власти. С 30 октября 2015 года – министр экономики Омской области.