В Омске выбрали нового мэра

НОВОСИБИРСК, 22 ноя — РИА Новости. Депутаты горсовета Омска в среду на специальном заседании, посвященном выборам градоначальника, большинством голосов избрали мэром города главу минэкономики Омской области Оксану Фадину, сообщил РИА Новости представитель парламента.

"Из участвующих в голосовании 31 депутата все голоса были отданы за Оксану Николаевну Фадину", — сказал собеседник агентства.

Представитель парламента пояснил, что перед голосованием депутаты большинством голосов решили, что оно будет открытым поименным. Против этого была фракция КПРФ, которая выступала за тайное голосование. В итоге вся фракция в составе девяти человек покинула заседание, и из 40 депутатов голосовал 31.

Как сообщалось, комиссия по выборам мэра Омска 17 ноября из 36 кандидатов в градоначальники отобрала для финального этапа двоих — главу минэкономики Омской области Оксану Фадину и главу Калачинского района Фридриха Мецлера. Их кандидатуры поддержаны большинством выборщиков.

Среди потенциальных мэров были представители разных профессий и возрастов, многие хорошо известны омичам. Перед финальным этапом отбора связи с переходом на работу в облправительство свою кандидатуру снял и.о. мэра Омска Сергей Фролов, а прямо на заседании комиссии в пользу Фадиной отказался от предвыборной борьбы бизнесмен Игорь Антропенко.

Новый конкурс по выборам мэра Омска проходил после выборов нового состава городского совета депутатов, а также после смены главы Омской области. Вместо подавшего в отставку Виктора Назарова обязанности губернатора исполнял экс-депутат Госдумы РФ Александр Бурков. Предыдущий конкурс 19 апреля 2017 года был признан несостоявшимся из-за отсутствия кандидатов.

Оксана Николаевна Фадина родилась 3 июля 1976 года в Омской области. В 1998 году с отличием окончила Институт экономики и финансов Омского государственного аграрного университета по специальности "Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственней деятельности". Кандидат экономических наук. Имеет опыт работы на руководящих должностях в коммерческих организациях, в том числе входящих в структуры вертикально интегрированных холдингов отрасли энергетики и ЖКХ, органах исполнительной власти. С 30 октября 2015 года – министр экономики Омской области.