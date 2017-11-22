В Совфеде отметили важность взаимодействия России и США

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook прокомментировал телефонный разговор лидеров РФ и США, который состоялся накануне вечером, отметив важность взаимодействия двух стран в обсуждении проблем Сирии, КНДР и Украины.

"Охват тем, судя по сообщениям пресс-служб, был максимальным и позволил обсудить именно те проблемы (Сирия, КНДР, Украина), по которым как минимум взаимопонимание, а как максимум взаимодействие двух стран является очень важной предпосылкой для продвижения вперёд", — написал Косачев.

Как он отметил, разговор Путина и Трампа оказался продолжительным и, по их взаимной оценке, содержательным. По словам Косачева, этот разговор подтвердил, что в российско-американских отношениях сохраняется обширная повестка дня, нуждающаяся в обсуждении на равных и без предварительных условий.

Косачев выразил свою уверенность в том, что многие договоренности к настоящему времени между РФ и США были бы достигнуты и реализованы, если бы диалогу двух президентов не препятствовали конгресс и спецслужбы с американской стороны.

"Однако история не терпит сослагательного наклонения, и по состоянию на сегодня можно лишь констатировать, что за минувший год большинство из таких возможностей было трагическим образом упущено. Ответственность за это — на американской, а не на российской стороне. Хотелось бы верить, что в Вашингтоне это рано или поздно осознают. Москва, уверен, себя ждать не заставит", — заявил Косачев.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся во вторник вечером. Президенты обсудили ситуацию в Сирии, необходимость сохранения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса. Кроме этого, лидеры обсудили вопросы Украины, Северной Кореи, иранской ядерной программы.