В Совфеде отметили важность взаимодействия России и США

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook прокомментировал телефонный разговор лидеров РФ и США, который состоялся накануне вечером, отметив важность взаимодействия двух стран в обсуждении проблем Сирии, КНДР и Украины.
Как он отметил, разговор Путина и Трампа оказался продолжительным и, по их взаимной оценке, содержательным. По словам Косачева, этот разговор подтвердил, что в российско-американских отношениях сохраняется обширная повестка дня, нуждающаяся в обсуждении на равных и без предварительных условий.
Косачев выразил свою уверенность в том, что многие договоренности к настоящему времени между РФ и США были бы достигнуты и реализованы, если бы диалогу двух президентов не препятствовали конгресс и спецслужбы с американской стороны.
Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся во вторник вечером. Президенты обсудили ситуацию в Сирии, необходимость сохранения ее суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса. Кроме этого, лидеры обсудили вопросы Украины, Северной Кореи, иранской ядерной программы.