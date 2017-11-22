В Крыму верят в наказание для организаторов энергоблокады 2015 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Виновники энергоблокады Крыма, которая произошла ровно два года назад, понесут наказание, уверен вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Крым был полностью обесточен в ночь на 22 ноября 2015 года — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Ситуация улучшилась с поэтапным запуском из Краснодарского края энергомоста мощностью 800 МВт. Последняя четвертая нитка заработала в мае 2016 года. Было возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Заочное обвинение предъявлено основателю добровольческих батальонов на границе с Крымом Ленуру Ислямову.

По мнению Фикса, данное преступление не должно сойти с рук его организаторам и исполнителям. "Придет время – и накажут. Наказание неизбежно", — сказал РИА Новости Фикс.

При этом он подчеркнул, что сегодня на международных площадках, в том числе ООН, не замечают и отказываются осудить блокады крымского региона, устроенные украинскими властями.

В свою очередь глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что лично у него не вызывает никакого удивления тот факт, что на Украине так никто и не привлечен к ответственности за "бандитские и террористические действия", нарушившие электроснабжение полуострова.

"Этот печальный двухлетний юбилей только показывает, что за эти два года никто не прозрел ни на Западе, ни на Украине. Можно сделать вывод, что это совершенно привычная и обычная практика украинская, когда бандитскими и террористическими действиями решаются политические вопросы, без учета гуманитарных, социальных и прочих законных потребностей населения", — сказал Иоффе.

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