В Крыму верят в наказание для организаторов энергоблокады 2015 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Виновники энергоблокады Крыма, которая произошла ровно два года назад, понесут наказание, уверен вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.
По мнению Фикса, данное преступление не должно сойти с рук его организаторам и исполнителям. "Придет время – и накажут. Наказание неизбежно", — сказал РИА Новости Фикс.
При этом он подчеркнул, что сегодня на международных площадках, в том числе ООН, не замечают и отказываются осудить блокады крымского региона, устроенные украинскими властями.
"Этот печальный двухлетний юбилей только показывает, что за эти два года никто не прозрел ни на Западе, ни на Украине. Можно сделать вывод, что это совершенно привычная и обычная практика украинская, когда бандитскими и террористическими действиями решаются политические вопросы, без учета гуманитарных, социальных и прочих законных потребностей населения", — сказал Иоффе.
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