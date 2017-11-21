В Совфеде предложили не обращать внимание на заявления Украины по Крыму

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров предложил не реагировать "на все глупости", которые заявляет Киев по поводу Крыма.
"Надо вообще не реагировать на эту глупость", — сказал Джабаров РИА Новости во вторник.
"То Украина протестует, что наш президент посетил Крым — один из российских регионов. То теперь их волнует наш призыв", — сказал он.
По мнению сенатора, заявления киевских властей "не стоит и комментировать".
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>