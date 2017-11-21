МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Член совета при главе Чеченской республики по развитию гражданского общества и правам человека Хеда Саратова сообщила о попытках помешать возвращению детей и женщин из мест боевых действий в Ираке и Сирии.

"Сейчас некоторые мамы обеспокоены сопротивлением возвращению в некоторых субъектах. У нас была информация, что был проект по отправке людей (в ИГ*- ред.), и в этом участвовали наверняка многие сотрудники, которые на этом зарабатывали немалые деньги. И то, что мы занимаемся вызволением молодых людей, многим не нравится… Мы обращались в Центр противодействия экстремизму в Чеченской республике", — сказала Саратова на пресс-конференции, посвященной возвращению находящихся в Ираке российских женщин и детей, в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Она также рассказала, что ей, пытаясь прекратить работу по возвращению россиян из Сирии и Ирака, присылают письма якобы от родственников погибших сотрудников от рук террористов.

"С этим последним бортом у нас такие интересные вещи происходили, где мужчина пытался проникнуть туда. Потом выяснилось, что он бывший сотрудник (правоохранительных органов). На этого человека "показали пальцем" пять-шесть мам, которые утверждали, что их дочерей отправлял именно он. Я лично заявила об этом нашим структурам. Почему-то этот человек на свободе", — добавила Саратова.

* Террористическая организация, запрещенная в России