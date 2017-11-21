Путин поблагодарил чешский народ за отношение к воинским памятникам

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность своему чешскому коллеге Милошу Земану и всему чешскому народу за бережное отношение к советским воинским мемориалам.

"Я выразил господину президенту и всем гражданам Чехии признательность за бережное отношение к нашим воинским мемориалам на чешской территории, где захоронены более 50 тысяч военнослужащих, погибших в боях за свободу Чехословакии в борьбе с нацизмом", — сказал Путин во вторник по итогам переговоров с Земаном.