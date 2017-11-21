Железняк: визит Земана показал, что план по изоляции Москвы провален

Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан во время встречи. 21 ноября 2017

Владимир Путин и президент Чехии Милош Земан во время встречи. 21 ноября 2017

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Визит в Россию президента Чехии Милоша Земана демонстрирует "западным русофобам", что план по изоляции Москвы провален, считает замсекретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Президент Чехии посещает Россию с официальным визитом 20-24 ноября по приглашению Путина.

"Многочисленный чешский десант предпринимателей во главе с президентом Чехии Милошем Земаном демонстрирует западным русофобам, мечтающим об изоляции России, очередное доказательство провала их плана и подтверждает стремление значительной части политических и деловых кругов Чехии к независимости от ошибочной политики евробюрократии, заведшей народы Европы в кризис и санкционный тупик", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Политик напомнил, что глава Чехии не раз показывал "пример рационального подхода к развитию двустороннего сотрудничества" между странами, "действуя вопреки указкам из Брюсселя". Железняк также подчеркнул, что позиция Земана по Крыму, который он призывает Запад признать российским, "достойна уважения".

"Встреча лидеров России и Чехии придаст новый импульс укреплению экономических и гуманитарных связей наших стран. В свою очередь российско-чешский экономический форум в Екатеринбурге закрепит конкретными решениями достигнутые договоренности на высшем уровне. Это должно позволить преодолеть спад в торгово-экономических отношениях между нашими странами, возникший на фоне введения со стороны Брюсселя антироссийских санкций", — считает политик.