ЛДПР проведет предвыборный съезд во второй половине декабря

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. ЛДПР проведет свой предвыборный съезд, где будет утвержден кандидат в президенты, в 20-х числах декабря, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Ранее депутат Госдумы, член фракции ЛДПР Алексей Диденко заявил, что ЛДПР выдвигает на пост президента РФ Жириновского.

"Я выдвинут высшим руководством партии, депутатами для обсуждения моей кандидатуры на 31-м съезде ЛДПР, который соберется в Москве через месяц, в 20-х числах декабря. Конечно, это меня очень радует, вдохновляет", — заявил Жириновский журналистам.

По его мнению, это будет самая зрелая избирательная кампания в России.

"Принимают участие в основном парламентские партии, мы понимаем, что не будет никаких казусов, моментов, угроз, думаю, она пройдет в обычном режиме. Это самый высокий уровень избирательной кампании, когда мы выбираем главу государства", — добавил лидер ЛДПР.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.