ЦИК намерен бороться с формализмом при назначении общественных наблюдателей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В движении "Голос" опасаются, что право общественных палат направлять наблюдателей на выборы президента станет только декорацией общественного наблюдения. В Центризбиркоме в свою очередь заверили, что совместно с ОП постараются сделать все возможное, чтобы не допускать кампанейщины и бюрократизации подхода к этому процессу.

В минувшую среду Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Общественной палате РФ и региональным общественным палатам направлять своих наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов президента. В ходе конференции во вторник ЦИК и ОП заключили соглашение о взаимодействии, которое предполагает в том числе организацию общественного контроля за соблюдением избирательных прав и обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей.

Сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин в ходе конференции напомнил, что в 2005 году норма о назначении наблюдателей от общественных организаций была отменена, теперь это право возвращают только общественным палатам. "Причем, я не против этого, понятное дело, но она (норма закона) станет опять такой декорацией, если общественные палаты не будут давать направления всем желающим, а этого делать они не будут", — полагает он.

При этом эксперт считает абсурдной идею создания и обучения наблюдательских организаций со стороны государства: по его словам, общественное наблюдение, "как и партии, может вырасти только снизу". "Общественное наблюдение, которое выросло сверху, — а таких организаций мы знаем достаточно много, — это, в общем-то, абсурд, к общественному наблюдению это имеет достаточно малое отношение", — отметил представитель "Голоса".

По его мнению, большое число таких организаций — это хорошо с точки зрения конкуренции. "Но я, честно говоря, не оцениваю высоко качество того самого наблюдения, которое проводят такие организации, в том числе и общественные палаты… У общественных палат, к сожалению, мало успехов, с моей точки, в общественном наблюдении. Те отчеты, которые они делают, оставляют желать лучшего", — сказал Бузин.

Законодательную норму об общественном наблюдении, по его словам, следовало бы сделать "еще более радикальной". "Чтобы можно было все-таки назначать не только наблюдателей, но и членов комиссий с правом совещательного голоса, и не только общественным палатам", — пояснил эксперт.

Как сообщила в беседе с журналистами глава ЦИК России Элла Памфилова, ведомство и ОП постараются сделать все, чтобы процесс назначения наблюдателей не стал формальным. "Посмотрим. Мы, по крайней мере, совместными усилиями постараемся сделать все возможное, чтобы это не было кампанейщиной, чтобы это не было забюрократизированным каким-то процессом, формальным", — сказала она в ответ на просьбу оценить взаимодействие ее ведомства с Общественной палатой и эффективность их диалога.

"Самое важное, чтобы живая общественная инициатива, которая идет снизу, была очень четко востребована на уровне общественных палат, чтобы они аккумулировали эту живую энергию людей, заинтересованных в том, чтобы в стране выборы проходили хорошо", — считает Памфилова.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.