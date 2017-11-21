ЦИК намерен бороться с формализмом при назначении общественных наблюдателей

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В движении "Голос" опасаются, что право общественных палат направлять наблюдателей на выборы президента станет только декорацией общественного наблюдения. В Центризбиркоме в свою очередь заверили, что совместно с ОП постараются сделать все возможное, чтобы не допускать кампанейщины и бюрократизации подхода к этому процессу.
Сопредседатель движения "Голос" Андрей Бузин в ходе конференции напомнил, что в 2005 году норма о назначении наблюдателей от общественных организаций была отменена, теперь это право возвращают только общественным палатам. "Причем, я не против этого, понятное дело, но она (норма закона) станет опять такой декорацией, если общественные палаты не будут давать направления всем желающим, а этого делать они не будут", — полагает он.
По его мнению, большое число таких организаций — это хорошо с точки зрения конкуренции. "Но я, честно говоря, не оцениваю высоко качество того самого наблюдения, которое проводят такие организации, в том числе и общественные палаты… У общественных палат, к сожалению, мало успехов, с моей точки, в общественном наблюдении. Те отчеты, которые они делают, оставляют желать лучшего", — сказал Бузин.
Законодательную норму об общественном наблюдении, по его словам, следовало бы сделать "еще более радикальной". "Чтобы можно было все-таки назначать не только наблюдателей, но и членов комиссий с правом совещательного голоса, и не только общественным палатам", — пояснил эксперт.
"Самое важное, чтобы живая общественная инициатива, которая идет снизу, была очень четко востребована на уровне общественных палат, чтобы они аккумулировали эту живую энергию людей, заинтересованных в том, чтобы в стране выборы проходили хорошо", — считает Памфилова.
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.