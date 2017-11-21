Миронов прокомментировал слова Гордон о парламентской республике

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов считает, что стране нужен сильный президент, а о парламентской республике не стоит говорить еще ближайшие 20 лет.

Ранее журналист Екатерина Гордон, которая заявила о желании выдвинуть свою кандидатуру в президенты России в 2018 году, предложила упразднить должность президента в стране и создать парламентскую республику.

"Я абсолютно убежден, что для такой страны как Россия еще несколько десятилетий обозримых, десятилетия два даже говорить о парламентской республике не надо, здесь нужна сильная президентская власть. Новейшая история России подсказывает, что здесь должен быть очень дееспособный и сильный президент нашей страны обязательно, это моя точка зрения", — заявил Миронов журналистам.

При этом Миронов шутливо добавил, что Гордон, наверное, лучше понимает в этих вопросах, так как "она имеет большой опыт работы президентом и работы в парламенте".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.