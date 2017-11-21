США попытаются повлиять на выборы-2018 через ряд НКО, заявили в Совфеде

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. США планируют оказывать влияние на выборы президента России через ряд специально созданных некоммерческих организаций, зарегистрированных в европейских странах, эта работа начнется с 1 января 2018 года, сообщил РИА Новости источник в Совете Федерации.

"США будут проводить кампанию по оказанию влияния на выборы президента РФ с помощью специально созданных НКО, эта работа начнется с января 2018 года", — сказал собеседник агентства.

По его словам, данные НКО зарегистрированы в "третьих" европейских странах. "Это не Великобритания, не Германия или Франция", — пояснил он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.