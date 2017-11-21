Депутат призвал "не травить" школьника за неправильно сформулированную речь

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы Евгений Ревенко призвал общественность "не травить" школьника из Нового Уренгоя за его выступление в Бундестаге, так как ребенок действительно занимался изучением истории, но выразился неправильно.

"Он действительно занимался изучением того, как погибали военнопленные немцы. Он выразился неправильно. И здесь уже вопросы к образованию. Здесь не нужно допускать травлю", — сказал Ревенко на встрече сторонников "Единой России" с федеральными телеканалами.

"Нам не надо впадать в экзальтацию никакую", — добавил он.

Школьник из Нового Уренгоя рассказал в бундестаге о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве. Подросток изучил его биографию по открытым источникам. По словам мальчика, солдат попал в лагерь для военнопленных и не смог вернуться домой — он "умер от тяжелых условий плена". Школьник посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".