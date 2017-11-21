Миронов прокомментировал выступление школьника из ЯНАО в Бундестаге

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Инцидент с речью российского школьника в Бундестаге подтверждает, что необходимо усилить патриотическое воспитание молодежи, считает лидер "Справедливой России" Сергей Миронов.

В своем выступлении, видео которого опубликовано на YouTube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Вопросы, конечно, не к мальчику. Вопросы к его учителям и родителям, к тем, кто затеял это шоу перед депутатами бундестага, к администрации гимназии, муниципалитету, спонсорам, которые принялись дружно защищать честь мундира", — цитирует Миронова пресс-служба партии.

По словам Миронова, война страшна, но речь идет не о стихийном бедствии, "так как сама собой она не начинается". Лидер СР призвал задуматься: "если бы победили "невинноубиенные" захватчики, появились бы на свет этот жалостливый мальчик из Нового Уренгоя и те, кто его окружает?".

"Инцидент доказывает, что необходимо усилить патриотическое воспитание молодёжи… Лидер СР видит тревожную тенденцию в том, что "подрастающему поколению сегодня стараются привить эдакий псевдогуманизм, в котором исподволь стирается грань между добром и злом, между жертвами и палачами", — говорится в сообщении СР.