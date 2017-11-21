Губернатор Севастополя прокомментировал внесение в санкционный список ЕС

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что включение его в санкционный список ЕС — не худшее, что может случиться в жизни, добавив, что его задача — добиться положительных перемен в городе.

Евросоюз добавил губернатора Севастополя Овсянникова в список лиц, в отношении которых введены санкции из-за ситуации на Украине, говорится в официальном журнале ЕС.

"Севастополь — южная столица России. За этот путь развития, за свое будущее вместе со своей Родиной боролись сами севастопольцы. Попытки оспорить выбор, сделанный в 2014 году, несостоятельны, а санкции в отношении меня, как губернатора города-героя, — не самое худшее, что может случиться в жизни. Моя задача — добиться положительных перемен в Севастополе, изменить город к лучшему здесь и сейчас", — сказал Овсянников РИА Новости.