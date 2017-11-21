В Севастополе приняли закон о местном референдуме

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости. Законодательное собрание Севастополя приняло в окончательном, втором чтении закон о местном референдуме, сообщается на сайте регионального парламента.

"На пленарном заседании парламентарии рассмотрели во втором чтении проект закона "О референдуме города Севастополя". Проект закона "О референдуме города Севастополя" был принят единогласно (22 депутата)", — сообщили в заксобрании.

Проект закона во втором чтении представил один из авторов документа, глава комиссии по законодательству и государственному строительству депутат Виктор Посметный. Он напомнил, что с принятием закона в Севастополе будет закреплено соблюдение государственных гарантий свободного волеизъявления севастопольцев на референдуме, а также будет установлен порядок организации и проведения референдума города Севастополя.

С помощью городского референдума можно будет решать вопросы досрочного прекращения или продления срока полномочий органов власти Севастополя, органов местного самоуправления. Досрочные выборы в органы государственной власти региона, органы местного самоуправления либо их отсрочка также могут быть решены с помощью всенародного голосования в городе.

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