Появилось фото картины, которую Асад подарил Путину

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад подарил Владимиру Путину картину сирийского художника.

Асад подарил Путину картину сирийского художника, который после жизни в иммиграции вернулся на Родину pic.twitter.com/1IOjdAUvbC — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) November 21, 2017

​Асад встретился с Путиным в Сочи, где они побеседовали с глазу на глаз. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, президенты общались около четырех часов и обсудили ряд вопросов, в том числе возможные варианты политического урегулирования в Сирии.

Во время переговоров сирийский лидер преподнес российскому президенту картину, на которой в традиционной для арабского Востока манере написан небольшой текст. Как рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Беляков, скорее всего — это благодарственная надпись.

Он пояснил, Сирии и арабских странах любят каллиграфические надписи и чаще всего пишут суры из Корана. Текст на картине, подаренной Асадом, отличается от традиционной каллиграфии, он более современный. В нем различимы слова "дружественный" и "арабский", и целом это довольно доброжелательный текст с благодарностью за помощь, которую Россия оказывает Сирии, заключил востоковед.