В Кремле оценили позицию президента Чехии в отношении России

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 21 ноя — РИА Новости. Заинтересованность президента Чехии Милоша Земана в развитии отношений с Россией очень эффектно смотрится на европейском континенте, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент Чехии посещает Россию с официальным визитом 20-24 ноября по приглашению президента РФ Владимира Путина.

"Мы уже говорили, что Путин очень ценит политическую мудрость и авторитет господина Земана, также ценит ту заинтересованность, которую он проявляет в развитии российско-чешских отношений. Честно говоря, такая заинтересованность очень эффектно смотрится сейчас в целом на европейском континенте", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что вместе с Земаном в РФ прибыла большая делегация бизнесменов, и "здесь они, безусловно, встретят взаимность".