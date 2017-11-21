Детский омбудсмен призвала прекратить травлю школьника, выступившего в ФРГ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новость. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала оставить в покое школьника, выступившего в Бундестаге с речью, она просит правоохранителей обратить внимание на угрозы, которые звучат в адрес семьи подростка, сообщает аппарат детского омбудсмена во вторник.

В своем выступлении, видео которого опубликовано на YouTube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Необходимо оставить в покое ребёнка, но присмотреться внимательнее к причинам, по которым это произошло", – заявила Кузнецова, комментируя данный резонансный случай, ее слова приводит аппарат уполномоченного.

"Лейтмотив" доклада вроде бы ясен: война – это зло как для тех, против кого она направлена, так и для тех, кто ее развязал. Но то, как этот тезис был раскрыт, вызвал шквал обсуждений, критики и возмущений. Причём в основном всё это обрушилось на подростка, никто не разбирался в причинах, в истинном отношении ребёнка и его семьи к войне. Унижением и травлей патриотизм точно не воспитаешь. Более того, такая реакция несёт совершенно неправильный сигнал и детям", — добавила Кузнецова.

Омбудсмен призвала немедленно прекратить гонения на мальчика и его родных, а правоохранительным органам посоветовала обратить внимание на угрозы, которые звучат в адрес семьи, с целью обеспечения безопасности. Кузнецова также попросила детского омбудсмена в Ямало-Ненецком автономном округе Виталия Орешкина изучить обстановку в школе мальчика, провести соответствующую работу с её руководством, преподавателями и родительским комитетом.