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Политика

Детский омбудсмен призвала прекратить травлю школьника, выступившего в ФРГ

13:3021.11.2017
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© РИА Новости / Александр НатрускинПерейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции ММПЦ МИА Россия сегодня. 18 октября 2017Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на пресс-конференции ММПЦ МИА Россия сегодня. 18 октября 2017
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новость. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова призвала оставить в покое школьника, выступившего в Бундестаге с речью, она просит правоохранителей обратить внимание на угрозы, которые звучат в адрес семьи подростка, сообщает аппарат детского омбудсмена во вторник.

В своем выступлении, видео которого опубликовано на YouTube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена". Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".

"Необходимо оставить в покое ребёнка, но присмотреться внимательнее к причинам, по которым это произошло", – заявила Кузнецова, комментируя данный резонансный случай, ее слова приводит аппарат уполномоченного.

"Лейтмотив" доклада вроде бы ясен: война – это зло как для тех, против кого она направлена, так и для тех, кто ее развязал. Но то, как этот тезис был раскрыт, вызвал шквал обсуждений, критики и возмущений. Причём в основном всё это обрушилось на подростка, никто не разбирался в причинах, в истинном отношении ребёнка и его семьи к войне. Унижением и травлей патриотизм точно не воспитаешь. Более того, такая реакция несёт совершенно неправильный сигнал и детям", — добавила Кузнецова.

Выступление школьника из ЯНАО в бундестаге. Архивное фото
© Deutscher Bundestag
Песков призвал прекратить травлю ямальского школьника‍

Омбудсмен призвала немедленно прекратить гонения на мальчика и его родных, а правоохранительным органам посоветовала обратить внимание на угрозы, которые звучат в адрес семьи, с целью обеспечения безопасности. Кузнецова также попросила детского омбудсмена в Ямало-Ненецком автономном округе Виталия Орешкина изучить обстановку в школе мальчика, провести соответствующую работу с её руководством, преподавателями и родительским комитетом.

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Политика
Комментарии
8 пользователей оставили 8 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
madam.kukushinskay
Да не мальчика надо винить, а тех, кто его готовил, и кто ему это написал. Видно было, что он от бумажки не отрывался. А все остальное- это от лукавого. Наши "образовательные либералы" испугались за свои посты (особенно Фурсенко)- вот и хотят, чтобы никто не был виноват. А "подкакали" они страну умело. Мастера Однако.
13:37
21.11.2017
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alekseevan
Это как в анекдоте: Спрашивает внук деда: Дедушка, а почему ты на фотографии с немцами стоишь и руку протягиваешь вверх перед собой? -А это я, внук, когда Гитлер с речью выступал, засомневался в его высказывании и говорю: "Минуточку! Позвольте!". И что его оправдывать и заступаться за него? Он сам то нашел в себе мужество публично извиниться перед соотечественниками? Там за него написали, здесь пишут о том, как за него заступаются... Кстати, те, кто заступаются, не от большого ума это делают.
13:42
21.11.2017
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