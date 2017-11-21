Песков: никто в России не ставит целью "математическое омоложение" аппарата

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Никто в России не ставит целью "математическое омоложение" чиновничьего аппарата, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Агентство Рейтер проанализировало возраст политической элиты в России и пришло к выводу, что политики и чиновники за пять лет стали старше в среднем почти на три года.

Отвечая на вопрос о том, как в Кремле могли бы прокомментировать такую тенденцию, Песков сказал: "Никак мы не комментируем, потому что мы не знаем, как и кого считал Рейтер".

"Я бы не согласился. Процесс ротации и омоложения продолжается, но еще раз повторяю, в данном случае никто не ставит самоцель математического омоложения. Речь идет о том, что президент вовлекает в реальную работу в регионах, на самых ответственных участках энергичных, имеющих, несмотря на молодость, весьма разносторонний опыт в менеджерской области людей. Вот это главное, а въедаться в какие-то цифры, ну, это, что называется, от нечего делать", — сказал Песков.