В Совфеде заступились за школьника из Нового Уренгоя, выступившего в ФРГ

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В российском обществе вышел "перебор" с осуждением выступления школьника из Нового Уренгоя в Бундестаге, не надо "ломать парню жизнь", считает первый зампред комитета Совета Франц Клинцевич.

"Не вызывает сомнений, что любые попытки пересмотра решений Нюрнбергского процесса, фальсификации истории Великой Отечественной войны, любые попытки как-то "уравнять в правах" палачей и жертв должны встречать с нашей стороны самый жесточайший отпор, и лично я всегда бью здесь наотмашь. Но в данном случае, на мой взгляд, стоит признать, что вышел перебор. Не надо ломать парню жизнь", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

Сенатор отметил, что преступная вина солдат вермахта, всей идеологии и практики нацизма исторически доказана и не подлежит пересмотру. "Но мальчик, как мне представляется, наверное, не совсем удачно, даже совсем неудачно, вел речь о другом. О том, что война стала трагедией и для немецкого народа", — сказал Клинцевич.

Он призвал общество "немного успокоиться, не говоря уже о том, чтобы делать какие-либо административные выводы из выступления школьника".

"Собственно, и поездки наших детей в Германию в эти дни и были задуманы – нет, не для того, чтобы как-то обелить зверства фашизма, а для того, чтобы эти зверства не висели неподъемным грузом на нынешних российско-германских отношениях", — подчеркнул сенатор.

В своем выступлении, запись которого опубликована на Youtube, школьник из Нового Уренгоя рассказал о немецком солдате, участвовавшем в Сталинградской битве, чью биографию ему удалось изучить благодаря информации из открытых источников. По словам подростка, солдат попал в лагерь для военнопленных и вернуться домой не смог, так как "умер от тяжелых условий плена".

Школьник, изучая биографию солдата, посетил "захоронения солдат вермахта" вблизи Копейска в Челябинской области, где, по его словам, "увидел невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать".