Общественная палата планирует подготовить 100 тысяч наблюдателей к выборам

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Общественная палата РФ должна будет в ближайшее время подготовить порядка 100 тысяч наблюдателей к выборам президента в 2018 году, сообщил секретарь ОП РФ Валерий Фадеев.

"Чем ценна идея о том, что наблюдателями на выборах будут представители Общественных палат, — палаты не участвуют в политике и в политической борьбе… Для Общественной палаты, для нас, это большой вызов, потому что избирательных участков в стране 95 тысяч, а это значит, надо будет в ближайшее время подготовить порядка 100 тысяч наблюдателей. Это непростая работа", — сказал Фадеев журналистам перед началом конференции ЦИК об общественном наблюдении.

Он отметил, что это будет преимущественно волонтерская работа. В стране, добавил Фадеев, есть несколько миллионов людей, которые на общественных началах занимаются какой-либо общественно полезной работой.

"Активистов очень много, и надо будет в ближайшее время пригласить из этого большого чиста активистов тех, кто заинтересован вот в такой работе на избирательных участках", — уточнил секретарь ОП.

Фадеев сообщил, что совместно с ЦИК России создаётся рабочая группа, которая будет решать методические вопросы, регламентировать этот процесс.

В ходе конференции глава ЦИК России Элла Памфилова и секретарь ОП РФ подписали соглашение о взаимодействии, которое предполагает, в том числе, организацию общественного контроля соблюдения избирательных прав, проведение мероприятий по развитию правовой культуры и электоральной активности, обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей.

В среду, 15 ноября, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Общественной палате РФ и региональным общественным палатам направлять своих наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов президента. Также проектом предлагается законодательно закрепить возможность размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) при установлении ими итогов голосования.

Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О выборах президента РФ".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.