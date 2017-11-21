В ЦИК рассказали, что нужно для обеспечения прозрачности выборов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Предстоящие выборы президента имеют огромное значение для страны, они должны пройти максимально открыто и честно, здесь Центризбиркому не обойтись без общественной поддержки, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
В рамках конференции Центризбирком и Общественная палата РФ заключили соглашение о взаимодействии, которое предусматривает, в том числе, организацию общественного контроля соблюдения избирательных прав, мероприятия по развитию правовой культуры и электоральной активности, обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей.
Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О выборах президента РФ".
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.