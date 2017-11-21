В ЦИК рассказали, что нужно для обеспечения прозрачности выборов

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Предстоящие выборы президента имеют огромное значение для страны, они должны пройти максимально открыто и честно, здесь Центризбиркому не обойтись без общественной поддержки, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Предстоящие выборы президента России, которые состоятся в марте будущего года, конечно, для страны имеют огромное значение, его никак нельзя приуменьшить… Поэтому выборы должны пройти максимально прозрачно, честно, с высочайшим уровнем доверия к их результату. И нам, конечно, не обойтись без общественной поддержки", — сказала Памфилова журналистам во вторник перед началом конференции ЦИК об общественном наблюдении.

В рамках конференции Центризбирком и Общественная палата РФ заключили соглашение о взаимодействии, которое предусматривает, в том числе, организацию общественного контроля соблюдения избирательных прав, мероприятия по развитию правовой культуры и электоральной активности, обучение членов избирательных комиссий и наблюдателей.

В среду, 15 ноября, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет Общественной палате РФ и региональным общественным палатам направлять своих наблюдателей в избирательные комиссии при проведении выборов президента. Также проектом предлагается законодательно закрепить возможность размещения средств видеонаблюдения и трансляции изображения в территориальных избирательных комиссиях (ТИК) при установлении ими итогов голосования.

Авторами законопроекта выступили глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас. Соответствующие поправки предлагается внести в закон "О выборах президента РФ".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.