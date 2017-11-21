В ЦИК не видят проблем в новых поправках в закон о СМИ-иноагентах

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Новые поправки в закон о СМИ-иностранных агентах не влияют на вопросы аккредитации Центризбиркомом иностранных СМИ для работы на выборах; если их аккредитует МИД, то никаких проблем не будет, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Предварительно могу сказать, что на проблемы аккредитации это не влияет. Есть механизм аккредитации в МИД иностранных СМИ, есть механизм аккредитации в Центральной избирательной комиссии. Если СМИ считается международным, если его аккредитует МИД, то никаких проблем не будет", — сказала Памфилова журналистам, отвечая на вопрос о том, как будут работать иностранные СМИ на президентских выборах в условиях действия нового законопроекта о СМИ-иностранных агентах.

"Больше я пока сказать не могу, пока не хочу комментировать, поскольку там целый ряд нюансов, в которых еще надо разбираться", — добавила она.