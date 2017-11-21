Бывший красноярский губернатор займется развитием Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 21 ноя – РИА Новости. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил экс-главе Красноярского края и Новосибирской области Виктору Толоконскому войти в состав совета региона по стратегическому планированию и стать одним из разработчиков новой стратегии развития области; предварительное согласие получено.

"На одной из встреч с Виктором Александровичем я высказал ему предварительное предложение войти в новый состав совета по стратегическому планированию и принять участие в работе над новой стратегией развития региона. И предварительное подтверждение от Виктора Александровича я получил", — сказал Травников журналистам во вторник.

Врио губернатора надеется, что опытный управленец Толоконский сможет уделить достаточно времени для работы над этим важным документом развития региона. Травников добавил, что во время встреч с Толоконским получает большое количество полезной информации и важных советов. Новую стратегия развития Новосибирской области на 12 лет планируется разработать до конца 2018 года. Для этого будут привлечены общественники и эксперты, в том числе федеральные, пояснил глава региона.

Комментируя информацию о предложении мэра Новосибирска Анатолия Локтя Толоконскому работать в горадминистрации в качестве советника, Травников сказал, что относится к этому положительно. "Потому что присутствие рядом с руководителем города такого опытного человека, хозяйственника, а Виктор Александрович долгие годы возглавлял и город, и регионы, это как минимум полезно для мэра Новосибирска", — сказал врио губернатора.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что пригласил бывшего губернатора Красноярского края и полпреда президента РФ в Сибири Виктора Толоконского на работу в администрацию города, но решение пока не принято.

Президент РФ Владимир Путин 29 сентября освободил от должности губернатора Красноярского края Виктора Толоконского, врио был назначен председатель законодательного собрания края Александр Усс. Ранее Толоконский занимал пост полпреда президента в Сибирском федеральном округе, губернатора Новосибирской области, мэра Новосибирска. После своей отставки Толоконский вернулся в родной для него Новосибирск, где в ноябре 2017 года был назначен советником Высшей школы государственного управления (ВШГУ) Сибирского института управления — филиала РАНХиГС при Президенте РФ (Новосибирск).

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