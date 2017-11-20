Глава штаба Собчак считает, что она не уйдет из политики после выборов-2018

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться на выборах 2018 года, не уйдет из политики после президентской кампании, считает глава ее предвыборного штаба Игорь Малашенко.

"Наша жизнь состоит из развилок, и она (Собчак – ред.) тоже стоит на развилке. Она может ещё не знаю сколько лет заниматься шоу-бизнесом, одним и тем же — вот вы уходите по вот этой ветке кривой, и все, и уходите туда. Но можно поменять свою жизнь, можно на развилке повернуть в какую-то другую сторону, например, в политическую, что, я думаю, она и сделает. И я очень сомневаюсь, что она уйдёт, это мое личное восприятие, но я очень сомневаюсь, что она уйдёт из политики и после этих выборов", — сказал Малашенко в эфире радио " Эхо Москвы

"Это не будет сопоставимо с 1996 годом, но, тем не менее, результата добиться, конечно, можно. И мне кажется, что Ксения как раз и ставит перед собой такую задачу", — добавил политолог, который был одним из руководителей президентской кампании Бориса Ельцина 1996 года.