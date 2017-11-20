В Госдуме ответили на призыв украинского депутата ослабить Россию

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. В Киеве могут даже не надеяться ослабить самое сильное государство в мире — Россию, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Андрей Козенко, комментируя предложенный его украинским коллегой способ возвращения Крыма.

Ранее депутат Верховной рады, основатель полка Нацгвардии "Азов" Андрей Билецкий заявил, что Украине следует максимально ослабить Россию изнутри, а потом напасть на нее для возвращения Крыма. По его словам, у России есть огромные внутренние, национальные, социальные, религиозные проблемы, "по которым можно бить". При этом депутат исключил возможность возвращения Крыма путем переговоров.

По словам Козенко, нынешняя украинская политика грешит различными бредовыми идеями. "Странно слышать такие вещи от представителя страны, которая находится в глубоком политическом, экономическом, социальном и гуманитарном кризисе. Слышать о том, как развалить Российскую Федерацию, которая является фактически сегодня самым сильным государством в мире, мне непонятно. Можно, конечно, сделать громкие заявления, но кто потом назовет тебя грамотным политиком?" – сказал он РИА Новости.

По его словам, деятельность подобных политиков и их заявлений бесперспективна. "Ничего с Россией не произойдет. Российская Федерация будет развиваться, а вот Украине порядок нужно у себя наводить", — подчеркнул Козенко.

Депутат отметил также, что в России проводится четкая государственная национальная и социальная политика, направленная на укрепление и сплочение.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".