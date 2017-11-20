Ушаков не исключил двусторонние встречи глав России, Ирана и Турции в Сочи

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 20 ноя — РИА Новости. Отдельная встреча президентов России и Ирана Владимира Путина и Хасана Роухани в среду в Сочи пока не запланирована, но возможность ее проведения не исключается, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы планируем только трехсторонние переговоры пока что, но не исключены и двухсторонние контакты, естественно. Лидеры же будут вместе в одном помещении", — сказал Ушаков в ответ на вопрос о возможности двусторонней встречи Роухани и Путина на полях саммита лидеров России, Ирана и Турции в среду.