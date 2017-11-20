Матвиенко: Москва ценит независимую позицию Сербии по отношению к России

БЕЛГРАД, 20 ноя — РИА Новости. В России ценят независимую позицию Сербии по отношению к нашей стране, несмотря на давление на Белград со стороны Запада, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая в понедельник в сербском парламенте.

"За свою многовековую историю Сербия не раз становилась объектом грубого внешнего давления. Повторю еще раз: мы никогда не забудем трагические события, которыми обернулась для вашей страны агрессия Запада в девяностые годы, итогом которой стало, по сути, принудительное расчленение суверенного европейского государства и силовое изменение внутриевропейских границ", — сказала спикер.

По словам Матвиенко, недопустимо, чтобы сегодня Сербию ставили перед "искусственным" выбором — либо Запад, либо Россия. "Россия всегда выступала за право суверенных государств на сотрудничество с любыми партнерами. Сегодня Сербия остается одной из немногих стран в Европе, отстаивающих именно такую позицию. В мире не так много стран, которые обладают привилегией суверенитета. Сербия, как и Россия, относится к таким странам", — подчеркнула сенатор.

Она отметила, что в России высоко ценят "позицию Сербии, которая, несмотря на давление со стороны третьих стран, твердо выступает против незаконных антироссийских санкций, направленных на сдерживание России".

Эту позицию Сербии парламентарий считает подлинной дружбой, воплощённой в поступке, требующем немалого мужества. "Не у всех государств оно нашлось. Вы им обладаете", — сказала Матвиенко.

Она напомнила, что 73 года назад были совместно разгромлены фашистские захватчики и освобожден Белград. Россия последовательно поддерживала и поддерживает народ Сербии в косовском вопросе, сказала законодатель.

"С этой трибуны хочу заверить вас, что Сербия может и впредь рассчитывать на поддержку России и нашего народа", — заключила Матвиенко.