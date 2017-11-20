Матвиенко предлагает признать победу над нацизмом всемирным наследием

БЕЛГРАД, 20 ноя — РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает признать победу над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества, а также создать международный реестр памятников борцам с нацизмом. Это предложение можно направить в ООН и ЮНЕСКО, считает она.

"Языковая, духовная, культурная близость народов России и Сербии – это наше общее историческое достояние. Вне всякого сомнения, сложившееся веками единство надо оберегать и укреплять", — заявила Матвиенко в понедельник, выступая в парламенте Сербии.

По ее словам, сегодня защита общей памяти становится всё более актуальной задачей. "В Европе участились случаи уничтожения мемориалов жертвам и героям Второй мировой войны. На Украине и в Польше уничтожение памятников освободителям стало, по сути, элементом государственной политики", — подчеркнула спикер.

"Полагаю, что можно было бы вести дело к признанию победы над нацизмом по итогам Второй мировой войны всемирным наследием человечества и, соответственно, мемориалов и памятников борцам с нацизмом во всех странах – Всемирным мемориалом Второй мировой войны", — сказала парламентарий.

Инструментом реализации данной идеи, по ее мнению, может стать "создание международного реестра памятников борцам с нацизмом". "Это позволит обратить внимание мирового сообщества на действия стран, желающих перечеркнуть важнейшие страницы истории 20 века, написанные кровью наших предков", — отметила спикер.

Матвиенко выразила озабоченность в связи с попытками героизации нацизма, организацией факельных шествий. "Давайте вместе пообсуждаем возможность обращения и в ООН, и в ЮНЕСКО", — сказала сенатор.

По словам Матвиенко, народы России и Сербии заплатили большую цену за очищение Европы и мира от нацизма и чтут память воинов-победителей.