Хантсман назвал свою важнейшую задачу в качестве посла в России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 ноя – РИА Новости. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что считает важнейшей задачей в качестве главы дипмиссии обеспечение стабильности в двусторонних отношениях Москвы и Вашингтона.

"Я провел замечательный день в Екатеринбурге во время первой региональной поездки. Моей важнейшей задачей в качестве посла США является обеспечение стабильности в наших двусторонних отношениях", — говорится в заявлении Хантсмана на сайте американской дипмиссии.

"Доверие — основа этой стабильности, и подобные поездки, во время которых я встречаюсь не только с местными официальными лицами, как, например, с губернатором Свердловской области, но и с россиянами из самых разных сфер общества, позволяют углубить отношения между нашими народами. Эти отношения всегда служили основой доверия между нашими двумя странами. Надеюсь, что это доверие позволит нам продвинуться в укреплении отношений между Соединенными Штатами и Россией", — добавил Хантсман.

В понедельник Хантсман встретился в Екатеринбурге с мэром города Евгением Ройзманом и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Это первый визит Хантсмана в регионы России после назначения послом.