В Кремле назвали темы переговоров Путина с президентом Чехии

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Президенты России и Чехии Владимир Путин и Милош Земан обсудят 21 ноября в Сочи сотрудничество в торговле, экономике, общеевропейскую и международную проблематику, сообщила пресс-служба Кремля.

"Двадцать первого ноября 2017 года в Сочи состоятся переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Чешской Республики Милошем Земаном, который посетит Россию с официальным визитом. Будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-чешских отношений, в частности, в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также актуальная общеевропейская и международная проблематика", — говорится в сообщении.