В ГД внесли законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Законопроект о запрете пропаганды криминальной субкультуры внесен в Госдуму, следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Запрещается в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях пропаганда криминальной субкультуры, которая выражается в распространении информации о социокультурных ценностях преступного мира, направленной на формирование привлекательности криминального образа поведения", — говорится в документе.

Согласно пояснительной записке, Роскомнадзор получит право блокировать сайты, контент которых формирует представление о привлекательности криминального образа жизни, во внесудебном порядке.