МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас не исключает рассмотрение Конституционным судом РФ решений ЕСПЧ в отношении России.

"К большому сожалению, в последнее время мы наблюдаем, как ЕСПЧ демонстрирует двойные стандарты, в частности, при рассмотрении дел против Российской Федерации", — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос о том, можно ли ожидать рассмотрения каких-либо решений ЕСПЧ в КС РФ в ближайшее время.

"Появление новых решений, которые будут противоречить нашему конституционному правопорядку, исключить, к сожалению, нельзя. Поэтому, думаю, что Конституционному суду ещё не раз придётся рассматривать подобного рода дела по запросу министерства юстиции", — сказал сенатор.

Министр юстиции РФ Александр Коновалов в октябре на конференции "Россия и ЕСПЧ: право быть услышанным" проинформировал, что число жалоб в ЕСПЧ против России сократилось в 3,5 раза за последние четыре года и составляет меньше 8 тысяч. Коновалов добавил тогда, что Россия заинтересована в обеспечении прав своих граждан, не дожидаясь решений ЕСПЧ по жалобам из РФ.