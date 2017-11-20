Посол США Хантсман встретился с мэром Екатеринбурга

МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Посол США в РФ Джон Хантсман в понедельник встретился в Екатеринбурге с мэром города Евгением Ройзманом, сообщила глава пресс-служба посольства Мария Олсон.

"Отличная дискуссия с мэром Ройзманом по поводу глубоких исторических связей граждан Екатеринбурга с США, которые развиваются и сегодня", — отметила она.

Ранее в понедельник Хантсман встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и обсудил с ним в том числе развитие бизнес-связей региона и США.

Это первый визит Хантсмана в регионы России после назначения послом.