МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Некоторые зарубежные дипломаты просят у российских коллег прощения за русофобию. Об этом рассказал постпред России при ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин в интервью газете "Известия".
"Среди иностранных дипломатов есть люди поумнее, которые вынужденно отрабатывают русофобские указания из столиц, но делают это без особого рвения, а в кулуарах разводят руками и извиняются", — пояснил он.
Постпред признался, что есть и другая категория дипломатов, для которых русофобия является принципиальной профессиональной установкой: их разубеждать бесполезно.
"В последние годы наблюдается неблагоприятная тенденция, суть которой состоит в том, что позитивную повестку дня ООН некоторые государства стараются подменить конфронтационными фальшивками, нечистоплотными пропагандистскими трюками и "подставами", — отметил он.
По его словам, российские дипломаты делают все для того, чтобы нейтрализовать такую тенденцию, продвигая свои инициативы по всем главным направлениям деятельности ООН — безопасность, контроль над вооружениями, социально-экономическое развитие и права человека.
"Ну а что касается попыток давления, то, во-первых, нужно обзавестись "тефлоновым" покрытием — сохранять спокойствие, а во-вторых, дипломат должен не лезть за словом в карман и уметь жестко "отбрить" зарвавшегося оппонента так, чтобы мало не показалось", — резюмировал Бородавкин.