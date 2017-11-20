Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин

Постпред РФ при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Некоторые зарубежные дипломаты просят у российских коллег прощения за русофобию. Об этом рассказал постпред России при ООН и других международных организациях в Женеве Алексей Бородавкин в интервью газете "Известия".

"Среди иностранных дипломатов есть люди поумнее, которые вынужденно отрабатывают русофобские указания из столиц, но делают это без особого рвения, а в кулуарах разводят руками и извиняются", — пояснил он.

Постпред признался, что есть и другая категория дипломатов, для которых русофобия является принципиальной профессиональной установкой: их разубеждать бесполезно.

Он добавил, что дипломатам "испокон веков приходится работать в условиях острой конкуренции и соперничества".

"В последние годы наблюдается неблагоприятная тенденция, суть которой состоит в том, что позитивную повестку дня ООН некоторые государства стараются подменить конфронтационными фальшивками, нечистоплотными пропагандистскими трюками и "подставами", — отметил он.

По его словам, российские дипломаты делают все для того, чтобы нейтрализовать такую тенденцию, продвигая свои инициативы по всем главным направлениям деятельности ООН — безопасность, контроль над вооружениями, социально-экономическое развитие и права человека.

"Ну а что касается попыток давления, то, во-первых, нужно обзавестись "тефлоновым" покрытием — сохранять спокойствие, а во-вторых, дипломат должен не лезть за словом в карман и уметь жестко "отбрить" зарвавшегося оппонента так, чтобы мало не показалось", — резюмировал Бородавкин.