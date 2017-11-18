Президиум генсовета и бюро высшего совета ЕР активизируют совместную работу

ПОСЁЛОК НИКОЛА (Иркутская область), 18 ноя — РИА Новости. Президиум генсовета "Единой России" и бюро высшего совета партии со следующего года активизируют совместную работу, при этом политические платформы ЕР будут активнее делиться своими наработками с рабочими группами высшего совета, занимающимися разработкой докладов по стратегии развития РФ, сказал РИА Новости замсекретаря генсовета ЕР Евгений Ревенко.

"Нам необходимо уточнить координацию работы с рабочими группами бюро высшего совета, которые на постоянной основе готовят ежегодные доклады по трем стратегическим направлениям. В следующем году при уточнении координации работа будет еще более тесной и выверенной. Платформы будут активным образом делиться своими наработками и передавать их, в том числе, и в эти группы", — сказал Ревенко.

Он отметил, что в этом году взаимодействие уже идет на уровне аппаратов и председателей платформ. "Уже предоставляли свои наработки и материалы в рабочие группы для использования в работе по написанию докладов", — уточнил собеседник агентства.

И.о. секретаря генсовета Андрей Турчак на совещании заявил, что перед партией стоит "задача сшивки и более тесной работы президиума генерального совета с бюро высшего совета и рабочими группами, которые созданы в рамках бюро". Позднее он сказал, что работа между рабочими группами высшего совета, политическими платформами и партийными проектами "была выстроена в вертикаль".

В марте в бюро высшего совета ЕР были созданы три рабочие группы по подготовке докладов о стратегии развития России на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Шувалов в беседе с РИА Новости отмечал, что материалы являются по сути "приложением к стратегии развития страны", а предложения рабочих групп, как надеются в высшем совете, могут быть частично использованы во время избирательной президентской кампании. Часть из них может быть реализована уже в рамках партийной работы.

Предложения стратегии будут представлены в преддверии партийного съезда. Источник в партии ранее также отмечал в беседе с РИА Новости, что представить итоговый вариант доклада планируется к съезду, на котором, как ожидается, будет озвучено решение о поддержке кандидата в президенты. Партийный съезд ЕР пройдет с 22 по 23 декабря в Москве.