Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Архивное фото

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян. Архивное фото

ЕРЕВАН, 18 ноя – РИА Новости. Главы МИД Армении и России Эдвард Налбандян и Сергей Лавров 21 ноября откроют в Ереване выставку, рассказывающую о многовековой дружбе двух стран, сообщили в субботу в пресс-службе армянского МИД.

Лавров прибудет в Армению 20 ноября с двухдневным официальным визитом по приглашению своего армянского коллеги. Министра иностранных дел РФ примет президент Армении Серж Саргсян.

"Переговоры глав МИД двух стран и их совместная пресс-конференция состоятся 21 ноября. В тот же день Налбандян и Лавров откроют в Национальной галерее в Ереване выставку "Армения — Россия: дружба, проверенная веками", посвященная 25-летию установления дипломатических отношений между государствами", — говорится в пресс-релизе, поступившем в РИА Новости.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 16 ноября заявила, что в ходе визита будет также проведена церемония гашения марки, выпуск которой приурочен к 25-летию установления дипотношений. В армянской столице будет подписан план консультаций между МИД РФ и Армении на 2018-2020 годы.