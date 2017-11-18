В ЕР введут должность замглавы межрегиональных координационных советов

ПОСЁЛОК НИКОЛА (Иркутская область), 18 ноя — РИА Новости. Партия "Единая Россия" намерена ввести должность заместителя руководителя межрегиональных координационных советов (МКС) по направлениям, связанным с электоральной работой, партийными проектами и другими, сказал РИА Новости и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак.

На встрече с журналистами 1 ноября Турчак сказал, что предложит реформировать систему МКС партии, чтобы они были полностью привязаны к федеральным избирательным округам. По его словам, это будет важно в ходе избирательного цикла в марте 2018 года. Ранее МКС были полностью привязаны к федеральным округам, но затем их "раздробили", что, по мнению Турчака, только ослабило управляемость.

"Будет введена должность заместителя руководителя межрегиональных координационных советов. Будут заместители по направлениям, связанным с электоральной работой, с партийными проектами, другими направлениями. Но, в то же время, у каждого из замов будет еще раскрепление по территориям. Это будет сквозная матрица, то есть они занимаются проектами и они же занимаются территориальной составляющей", — сказал Турчак.

На совещании с секретарями и руководителями региональных исполнительных комитетов партии и.о. секретаря генсовета ЕР сказал, что пакет этих реформ будет представлен к съезду партии, который пройдет в Москве 22-23 декабря.

Согласно партийному уставу, межрегиональный координационный совет партии действует в пределах нескольких российских субъектов на основании положения, которое утверждается президиумом генсовета партии. В его функции входят координация деятельности региональных партийных отделений в пределах своей компетенции, содействие решению вопросов партийного строительства реготделений, взаимодействие с органами госвласти субъектов и органами местного самоуправления и другие.