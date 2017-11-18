"Единая Россия" проведет аудит членов партии в регионах, заявил Турчак

ПОСЁЛОК НИКОЛА (Иркутская область), 18 ноя — РИА Новости. Партия "Единая Россия" намерена провести к съезду аудит членов партии в регионах, чтобы определить наиболее активных и тех, кто потерял связь с партией и не участвует в её деятельности, сказал и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак на совещании с секретарями и руководителями региональных исполнительных комитетов партии.

Партийный съезд ЕР пройдет 22-23 декабря в Москве.

"В преддверии подготовки к съезду нам бы хотелось, чтобы в региональных отделениях был проведен аудит, чтобы мы в преддверии электорального цикла четко понимали, какое количество активных членов есть в наших региональных отделениях. Мы все знаем, что партия — живой организм. Кто-то в нее вступает, кто-то утрачивает связь с партией", — сказал Турчак.

В беседе с РИА Новости он уточнил, что речь не идет об аудите, аналогичном финансовому, или о чистке партийных рядов. "Аудит членов партии — это выявление тех лиц, которые утратили связь с партией, чтобы мы понимали, какое количество однопартийцев мы имеем в каждом конкретном регионе. Потому что был период в партии, когда было коллективное членство, оно сейчас запрещено", — сказал Турчак.

В среду Турчак сообщил, что "Единая Россия" сформулирует предложения для улучшения деятельности работы партии в регионах. Во вторник он начал серию региональных рабочих поездок, которые продлятся до середины декабря. Ранее и.о. секретаря генсовета ЕР заявил, что партия намерена активизировать свою деятельность в регионах страны, и он посетит регионы в ходе подготовки к партийному съезду и запуска президентской кампании, чтобы заручиться поддержкой региональных отделений партии. Он отмечал, что ЕР примет самое активное участие в кампании по выборам президента России и должна подойти к этим выборам уверенно. Президентские выборы РФ пройдут в марте 2018 года.

В конце октября замсекретаря генерального совета ЕР Виктор Селиверстов сообщил, что "Единая Россия" до конца текущего года проведет плановую ежегодную ротацию членов региональных политсоветов и их президиумов, секретарей и руководителей местных отделений, после которой состав партийного актива обновится на 10%.