"Единая Россия" проведет аудит членов партии в регионах, заявил Турчак

ПОСЁЛОК НИКОЛА (Иркутская область), 18 ноя — РИА Новости. Партия "Единая Россия" намерена провести к съезду аудит членов партии в регионах, чтобы определить наиболее активных и тех, кто потерял связь с партией и не участвует в её деятельности, сказал и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак на совещании с секретарями и руководителями региональных исполнительных комитетов партии.
"В преддверии подготовки к съезду нам бы хотелось, чтобы в региональных отделениях был проведен аудит, чтобы мы в преддверии электорального цикла четко понимали, какое количество активных членов есть в наших региональных отделениях. Мы все знаем, что партия — живой организм. Кто-то в нее вступает, кто-то утрачивает связь с партией", — сказал Турчак.
В беседе с РИА Новости он уточнил, что речь не идет об аудите, аналогичном финансовому, или о чистке партийных рядов. "Аудит членов партии — это выявление тех лиц, которые утратили связь с партией, чтобы мы понимали, какое количество однопартийцев мы имеем в каждом конкретном регионе. Потому что был период в партии, когда было коллективное членство, оно сейчас запрещено", — сказал Турчак.
В конце октября замсекретаря генерального совета ЕР Виктор Селиверстов сообщил, что "Единая Россия" до конца текущего года проведет плановую ежегодную ротацию членов региональных политсоветов и их президиумов, секретарей и руководителей местных отделений, после которой состав партийного актива обновится на 10%.