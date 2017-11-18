ЕР может сократить число партийных проектов с 2018 года, рассказал Турчак

ПОСЁЛОК НИКОЛА (Иркутская область), 18 ноя — РИА Новости. Число партийных проектов "Единой России" с 2018 года может сократиться до 14 из 25 действующих, пока этот вопрос обсуждается, сказал РИА Новости и.о. секретаря генсовета ЕР Андрей Турчак.

В настоящее время партия реализует 25 партпроектов. Ранее Турчак сообщил журналистам, что партия к съезду оптимизирует работу партийных проектов, аудит которых проводится в настоящее время. При этом речь не идет о закрытии или об оптимизации ради оптимизации, они лишь могут быть укрупнены. Задача — определить проекты, которые имеют наибольшее электоральное значение.

"Тема дискуссионная, мы пока видим 14 из 25. Это пока", — сказал Турчак, отвечая на вопрос о том, сколько партпроектов может остаться после их оптимизации.