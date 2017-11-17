Хантсман: России и США важно наращивать контакты по Сирии, Украине и КНДР

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. России и Соединенным Штатам важно наращивать контакты по Сирии, Украине, КНДР и вопросам стратегической стабильности, заявил посол США в РФ Джон Хантсман.

"Текущий уровень двусторонних отношений не отвечает интересам ни США, ни России. Чтобы улучшить наши отношения, мы прежде всего должны быть честными в том, что касается причин, приведших нас к нынешней ситуации, и работать над решением обусловивших ее проблем. Вот почему так важно наращивать контакты по Сирии, Украине, проблемам стратегической стабильности, КНДР, равно как и по всему комплексу вопросов двусторонней повестки", — сказал посол в интервью газете "Комсомольская правда".