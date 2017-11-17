Сотрудничество России и США делает мир более безопасным, заявил Хантсман

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Сотрудничество РФ и США делает мир более здоровым и безопасным, заявил посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман по итогам глобальной министерской конференции ВОЗ, посвящённой борьбе с туберкулёзом.

"Мир более безопасен, более здоров, когда РФ и США сотрудничают сообща. У нас есть великие ученые, как в США, так и в России, которые могут работать вместе, обмениваться опытом, и они это делают в таких отраслях, как разработка новых лекарств, совершенствование диагностических средств и в фундаментальных исследованиях", — сказал посол.

Он также отметил успехи в РФ в борьбе с туберкулёзом.

Конференция проходила в Москве по инициативе РФ 16-17 ноября.