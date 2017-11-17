Собчак заявила, что не испытывает симпатии к Трампу

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о своём намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, заявила журналистам, что не испытывает симпатии к президенту США Дональду Трампу, но уважает выбор американского народа и выборную систему этой страны, в частности, сроки правления главы государства.

"Послушайте, я не американский гражданин, они выбрали Дональда Трампа, это их выбор, мне не нравится Дональд Трамп, я считаю это странным. Но я уважаю американцев за то, что — да, это их выбор, который сделали граждане этой страны, может быть, как взрыв системы… но их выбор уважается, и Дональд Трамп таки-стал президентом", — сказала Собчак в пятницу.

Телеведущая считает, что система сильнее, чем Трамп, и через десять лет от нынешнего лидера США "не останется и следа".

"Поверьте, через 10 лет от Трампа не останется никакого следа в Америке, и в этом сила, что не может быть ситуации, при которой придёт Трамп и будет 18 лет там сидеть, так не будет точно. Он идёт либо через срок, либо через два, но это максимум, и это будет через некую демократическую выборную процедуру… это будут всё-таки выборы из нескольких сил, вот в этом основное различие", — прокомментировала Собчак.

При этом, по словам телеведущей, ей неважно, кто будет следующим президентом России — главное, чтобы была смена власти.

"Главное, чтобы они менялись, чтобы система, при которой все знали, что нравится нам этот президент, не нравится, он через 4 года, ни через 6, а через 4 уйдёт или останется на второй срок, но это уже все, вот оно, самое основное, и это касается и Трампа, и всех остальных", — заключила Собчак.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года. Собчак позиционирует себя как кандидата "против всех".